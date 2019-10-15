Росмолодежь сможет блокировать сайты с данными о детях-жертвах преступлений

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Росмолодежь сможет принимать решения о включении сайтов с информацией о детях, пострадавших в результате преступлений, в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить абзацем ... информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия)... распространяемой посредством сети "Интернет", - указывается в тексте документа.

Ранее Росмолодежь наделили полномочиями принимать решения о включении сайтов с информацией, направленной на склонение детей к преступлениям, в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.