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РИА Новости

Росмолодежь сможет блокировать сайты с данными о детях-жертвах преступлений

13:31 15.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Росмолодежь сможет принимать решения о включении сайтов с информацией о детях, пострадавших в результате преступлений, в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить абзацем ... информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия)... распространяемой посредством сети "Интернет", - указывается в тексте документа.
Ранее Росмолодежь наделили полномочиями принимать решения о включении сайтов с информацией, направленной на склонение детей к преступлениям, в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.
Изменения в постановление "О единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", дающие Росмолодежи соответствующие полномочия, утверждены постановлением от 11 октября 2019 года.
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