Росмолодежь сможет блокировать сайты с данными о детях-жертвах преступлений

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Росмолодежь сможет принимать решения о включении сайтов с информацией о детях, пострадавших в результате преступлений, в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить абзацем ... информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия)... распространяемой посредством сети "Интернет", - указывается в тексте документа.
Ранее Росмолодежь наделили полномочиями принимать решения о включении сайтов с информацией, направленной на склонение детей к преступлениям, в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.
Изменения в постановление "О единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", дающие Росмолодежи соответствующие полномочия, утверждены постановлением от 11 октября 2019 года.