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РИА Новости
Воронежская область

Производитель перфорированного металла стал резидентом воронежской ОЭЗ

13:31 15.10.2019
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Воронеж
Вид на центральную часть города Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 15 окт - РИА Новости. Компания НПО "ПерфоГрад" стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем, где планирует разместить производство перфорированных листов для нужд энергетического комплекса, АПК и строительной отрасли, сообщает правительство области.
Глава Воронежской области Александр Гусев
17 апреля, 21:13Воронежская область
Воронежская ОЭЗ готова принять первых резидентов
Инвестиционный проект предприятия рассмотрел 15 октября экспертный совет по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области под председательством губернатора региона Александра Гусева.
"Предприятие намеревается создать современное производство, которое обеспечит выпуск металлопродукции широкого применения для нужд энергетического комплекса, АПК, строительной, нефтегазовой отраслей. Предполагается, что работа завода будет ориентирована и на экспорт – к 2021 году должен состояться выход на рынки стран-участниц ЕАЭС и стран дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, на строительство и оборудование предприятия направят 365 миллионов рублей. "Это позволит создать полный цикл производства с цифровизацией процессов металлообработки, резки, гибки, покраски. Современные технологии обусловят количество рабочих мест – их будет 22, а средняя заработная плата составит около 38 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
При реализации проекта поступления в федеральный и региональный бюджеты к 2024 году превысят 6,8 миллиона рублей в год, а за 10 лет предприятием планируется перечислить в бюджетную систему 107 миллионов рублей налогов. "По итогам заседания члены экспертного совета по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области приняли решение поддержать бизнес-план ООО НПО "ПерфоГрад", - говорится в сообщении.
Глава Воронежской области Александр Гусев
19 сентября, 18:06Воронежская область
В Воронежской области появится завод замороженных хлебобулочных изделий
Правительство РФ утвердило 6 января создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр" на территории Воронежской области. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов превысит 9 миллиардов рублей, будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов превысит 75 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней - более 12 миллиардов рублей. Шесть компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр" подтвердили намерения реализовать на ее территории инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций более 3,5 миллиарда рублей. По данным облправительства, ОЭЗ разместится на территории Новоусманского района, в ней планируется создать 15-20 новых высокотехнологичных производств.
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Воронежская областьОЭЗВоронежская областьНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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