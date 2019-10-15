Производитель перфорированного металла стал резидентом воронежской ОЭЗ

ВОРОНЕЖ, 15 окт - РИА Новости. Компания НПО "ПерфоГрад" стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем, где планирует разместить производство перфорированных листов для нужд энергетического комплекса, АПК и строительной отрасли, сообщает правительство области.

Инвестиционный проект предприятия рассмотрел 15 октября экспертный совет по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области под председательством губернатора региона Александра Гусева.

"Предприятие намеревается создать современное производство, которое обеспечит выпуск металлопродукции широкого применения для нужд энергетического комплекса, АПК, строительной, нефтегазовой отраслей. Предполагается, что работа завода будет ориентирована и на экспорт – к 2021 году должен состояться выход на рынки стран-участниц ЕАЭС и стран дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, на строительство и оборудование предприятия направят 365 миллионов рублей. "Это позволит создать полный цикл производства с цифровизацией процессов металлообработки, резки, гибки, покраски. Современные технологии обусловят количество рабочих мест – их будет 22, а средняя заработная плата составит около 38 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

При реализации проекта поступления в федеральный и региональный бюджеты к 2024 году превысят 6,8 миллиона рублей в год, а за 10 лет предприятием планируется перечислить в бюджетную систему 107 миллионов рублей налогов. "По итогам заседания члены экспертного совета по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области приняли решение поддержать бизнес-план ООО НПО "ПерфоГрад", - говорится в сообщении.