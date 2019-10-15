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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности

13:30 15.10.2019 (обновлено: 14:58 15.10.2019)
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© Фото : SANAСирийская армия
Сирийская армия
© Фото : SANA
Сирийская армия. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами, сообщило Минобороны России.
Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.
В контексте военной операции Турции "Источник мира" СМИ писали, что турки и лояльная им сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж, но осведомленные источники РИА Новости эту информацию опровергали.
Президент Турции Тайип Эрдоган в этой связи заявлял, что в планах турецкой армии - передать Манбидж "его настоящим арабским хозяевам". А накануне сирийское государственное телевидение объявило, что правительственные войска уже вошли в город.
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