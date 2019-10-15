Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами, сообщило Минобороны России.

Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.

В контексте военной операции Турции "Источник мира" СМИ писали, что турки и лояльная им сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж, но осведомленные источники РИА Новости эту информацию опровергали.