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РИА Новости

В Общественной палате подтвердили задержание россиянки в Белоруссии

13:23 15.10.2019 (обновлено: 14:09 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Друзья россиянки Анны Богачевой подтвердили ее задержание в Белоруссии, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Финская полиция
2 января, 17:47РИА Новости
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Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске. По словам источника, россиянка была задержана в гостинице в Минске 13 октября около 22.00, с ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать. Адвокат Богачевой, согласно данным источника, утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела "о вмешательстве". По словам источника, задержанная уже связалась с консульством РФ в Белоруссии.
"Узнал из СМИ. Но мы уже связались с ее друзьями в Питере, они подтвердили информацию. Подробности пока изучаем", - заявил Малькевич.
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Задержание россиянки в БелоруссииАнна БогачеваАлександр МалькевичБелоруссияСШАПроисшествия
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