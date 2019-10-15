V Международный форум "Религия и мир"

Участники:
- представители органов государственной власти РФ;
- религиозные и общественные деятели из Сирии, Ливана, Греции, Сербии, Македонии, Ирана и других стран;
- российские и зарубежные эксперты.
В этом году тема форума – "Религия и экология". На тематических площадках участники мероприятий обсудят современные вызовы и угрозы, касающиеся сохранения религиозной идентичности, вопросы экологии отношений и диалога религий, а также роль религии в борьбе за сохранение окружающей среды.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- представители органов государственной власти РФ;
- религиозные и общественные деятели из Сирии, Ливана, Греции, Сербии, Македонии, Ирана и других стран;
- российские и зарубежные эксперты.
В этом году тема форума – "Религия и экология". На тематических площадках участники мероприятий обсудят современные вызовы и угрозы, касающиеся сохранения религиозной идентичности, вопросы экологии отношений и диалога религий, а также роль религии в борьбе за сохранение окружающей среды.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/