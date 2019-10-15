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РИА Новости

Гидрометцентр предупредил о резком скачке давления в центральной России

13:20 15.10.2019 (обновлено: 14:00 15.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Над территорией Центрального федерального округа циклон стремительно сменяется антициклоном, что приведет к резкому повышению атмосферного давления, говорится на сайте Гидрометцентра.
"Причем перемещаться он будет по тому же маршруту, что и промчавшийся накануне циклонический вихрь. Атмосферное давление вблизи его центра вырастет до 1028 гПа (771,07 миллиметра ртутного столба. — Прим. ред.), что выше вчерашнего на 20-25 единиц гПа", — уточняется в сообщении.
При этом эксперты отмечают, что значения не сильно отклоняются от нормы, но все-таки могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, их призывают соблюдать осторожность.
Уже через сутки антициклон снова сменится циклоном, как следствие — давление опять начнет снижаться. Такая нестабильность влечет и колебания температур.
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