Гидрометцентр предупредил о резком скачке давления в центральной России

"Причем перемещаться он будет по тому же маршруту, что и промчавшийся накануне циклонический вихрь. Атмосферное давление вблизи его центра вырастет до 1028 гПа (771,07 миллиметра ртутного столба. — Прим. ред.), что выше вчерашнего на 20-25 единиц гПа", — уточняется в сообщении.