Гидрометцентр предупредил о резком скачке давления в центральной России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Над территорией Центрального федерального округа циклон стремительно сменяется антициклоном, что приведет к резкому повышению атмосферного давления, говорится на сайте Гидрометцентра.
"Причем перемещаться он будет по тому же маршруту, что и промчавшийся накануне циклонический вихрь. Атмосферное давление вблизи его центра вырастет до 1028 гПа (771,07 миллиметра ртутного столба. — Прим. ред.), что выше вчерашнего на 20-25 единиц гПа", — уточняется в сообщении.
При этом эксперты отмечают, что значения не сильно отклоняются от нормы, но все-таки могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, их призывают соблюдать осторожность.
Уже через сутки антициклон снова сменится циклоном, как следствие — давление опять начнет снижаться. Такая нестабильность влечет и колебания температур.