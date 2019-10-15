Хафтар заявил об отсутствии сроков завершения операции по взятию Триполи

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

"Мы можем завершить эту войну за один или два дня с использованием тяжелого вооружения, но это приведет к разрушению города и большим жертвам среди мирного населения. А мы ставим безопасность горожан и города превыше всего, потому что цель этих операций - освобождение столицы, а не ее разрушение", - сказал собеседник агентства.

Хафтар также добавил, что цель операции - освобождение столицы от террористов и нормализация жизни гражданского населения, а не взятие города любой ценой. "Мы хотим избавить жителей Триполи от криминальных банд, а не просто войти в столицу любой ценой. Мы регулярная армия, наш национальный долг – защита наших жителей и их безопасности. То, что делаем мы, - защита Триполи, а не нападение на него, и мы никогда не хотели причинить вред мирным гражданам", - пояснил ливийский маршал.