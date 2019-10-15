В Таиланде спасатели голыми руками поймали четырехметровую змею

БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Таиландские спасатели поймали в ливневой канализации поселка в провинции Краби королевскую кобру длиной более 4 метров. Видеозапись операции по поимке рептилии выложило в Таиландские спасатели поймали в ливневой канализации поселка в провинции Краби королевскую кобру длиной более 4 метров. Видеозапись операции по поимке рептилии выложило в социальные сети добровольное общество спасателей провинции "Краби Пхитхакрача".

На видео показано, как спасатель устремляется за змеей, убегающей от него в трубу ливневой канализации диаметром чуть более метра, и ловит ее за хвост уже внутри трубы. Перебирая руками от хвоста к голове, змеелов крепко схватил рептилию одной рукой за шею у самой головы, а второй рукой взял ее за хвост. Затем мужчина выходит со змеей в руках из трубы.

Судя по видео, для замеров пойманной змеи понадобились усилия пяти спасателей, державших ее на весу. Оказалось, что длина рептилии 4,2 метра. Пойманную гигантскую змею вывезли в лес подальше от жилых и туристических зон провинции и выпустили на волю.

Королевские кобры, крупнейшие ядовитые змеи, встречающиеся в Таиланде, нередко проникают в дренажные системы человеческих поселений, так как их основной добычей являются другие змеи, питающиеся грызунами – мышами и крысами, которые живут в городах и поселках в дренаже, канализации и вблизи свалок.

В столице Таиланда Бангкоке королевских кобр нередко вылавливают прямо на улицах или на территории частных владений пожарные, в задачи которых входит не только тушение пожаров, но и защита горожан от укусов змей. В Бангкоке королевские и обычные кобры, как и многие другие змеи, в том числе питоны, живут в большом количестве в городской ливневой канализации, контролируя столичную популяцию крыс. Обычно они стараются прятаться от человека, однако иногда неожиданно заползают в дома, не только через двери, но и через канализацию, в таких случаях жители домов вызывают на помощь пожарных.