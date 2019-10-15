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РИА Новости

В Таиланде спасатели голыми руками поймали четырехметровую змею

13:19 15.10.2019 (обновлено: 13:28 15.10.2019)
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© REUTERS / Krabi Pitakpracha Foundation Таиландские спасатели поймали в ливневой канализации поселка в провинции Краби королевскую кобру
Таиландские спасатели поймали в ливневой канализации поселка в провинции Краби королевскую кобру
© REUTERS / Krabi Pitakpracha Foundation
БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Таиландские спасатели поймали в ливневой канализации поселка в провинции Краби королевскую кобру длиной более 4 метров. Видеозапись операции по поимке рептилии выложило в социальные сети добровольное общество спасателей провинции "Краби Пхитхакрача".
На видео показано, как спасатель устремляется за змеей, убегающей от него в трубу ливневой канализации диаметром чуть более метра, и ловит ее за хвост уже внутри трубы. Перебирая руками от хвоста к голове, змеелов крепко схватил рептилию одной рукой за шею у самой головы, а второй рукой взял ее за хвост. Затем мужчина выходит со змеей в руках из трубы.
Судя по видео, для замеров пойманной змеи понадобились усилия пяти спасателей, державших ее на весу. Оказалось, что длина рептилии 4,2 метра. Пойманную гигантскую змею вывезли в лес подальше от жилых и туристических зон провинции и выпустили на волю.
Королевские кобры, крупнейшие ядовитые змеи, встречающиеся в Таиланде, нередко проникают в дренажные системы человеческих поселений, так как их основной добычей являются другие змеи, питающиеся грызунами – мышами и крысами, которые живут в городах и поселках в дренаже, канализации и вблизи свалок.
В столице Таиланда Бангкоке королевских кобр нередко вылавливают прямо на улицах или на территории частных владений пожарные, в задачи которых входит не только тушение пожаров, но и защита горожан от укусов змей. В Бангкоке королевские и обычные кобры, как и многие другие змеи, в том числе питоны, живут в большом количестве в городской ливневой канализации, контролируя столичную популяцию крыс. Обычно они стараются прятаться от человека, однако иногда неожиданно заползают в дома, не только через двери, но и через канализацию, в таких случаях жители домов вызывают на помощь пожарных.
Кобра обычно старается не вступать в конфронтацию с человеком, предупреждая его шипением и боевой стойкой об атаке, которая произойдет, если человек намеренно приблизится или случайно окажется слишком близко. В большинстве случаев при встрече с человеком змея старается поскорее покинуть место встречи.
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