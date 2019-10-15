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РИА Новости
Туризм

В Берлине власти планируют защитить достопримечательности от террористов

14:21 15.10.2019 (обновлено: 14:24 15.10.2019)
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CC0 / noxoss / Площадь Жандарменмаркт в Берлине
Площадь Жандарменмаркт в Берлине
CC0 / noxoss /
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Берлине власти планируют переоборудовать 18 туристических объектов, чтобы защитить их от возможных атак террористов, сообщает Berliner Morgenpost.
Большинство мест, которые планируется обезопасить, находятся в центре. В списке, например, площади вокруг Форума Гумбольдта и Бранденбургских ворот, Александерплац, Жандарменмаркт. Речь идет о туристических местах, имеющих политическое или символическое значение, рассказывает издание, ссылаясь на источники в городском сенате.
Единого решения для всех площадей не будет. Например, в таких местах, как Александерплац и Бранденбургские ворота, где относительно легко ездить на автомобиле на большой скорости, нужны ограждения, препятствующие этому. Вероятно, более инновационные, чем бетонные столбики. Также возможна замена уличных скамеек, направлений движения транспорта.
При обеспечении безопасности планируется ориентироваться на другие европейские города, такие, например, как Лондон. Проекты перестройки туробъектов будут обсуждаться на специально созданной рабочей группе.
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