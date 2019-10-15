В Берлине власти планируют защитить достопримечательности от террористов

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Берлине власти планируют переоборудовать 18 туристических объектов, чтобы защитить их от возможных атак террористов, В Берлине власти планируют переоборудовать 18 туристических объектов, чтобы защитить их от возможных атак террористов, сообщает Berliner Morgenpost.

Большинство мест, которые планируется обезопасить, находятся в центре. В списке, например, площади вокруг Форума Гумбольдта и Бранденбургских ворот, Александерплац, Жандарменмаркт. Речь идет о туристических местах, имеющих политическое или символическое значение, рассказывает издание, ссылаясь на источники в городском сенате.

Единого решения для всех площадей не будет. Например, в таких местах, как Александерплац и Бранденбургские ворота, где относительно легко ездить на автомобиле на большой скорости, нужны ограждения, препятствующие этому. Вероятно, более инновационные, чем бетонные столбики. Также возможна замена уличных скамеек, направлений движения транспорта.