Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью "ДПС"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский лидер находится с государственным визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".

До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.

Видеозапись поездки опубликовал в твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По его мнению, так в Эмиратах проявляют высокий уровень уважения к президенту России.

Путин прибыл в ОАЭ во вторник. В рамках визита запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном, совместный осмотр выставки инвестиционных проектов и встреча с представителями деловых кругов двух стран. Большая часть мероприятий пройдет в закрытом от прессы режиме.