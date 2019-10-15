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РИА Новости

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью "ДПС"

13:16 15.10.2019 (обновлено: 15:22 15.10.2019)
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Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский лидер находится с государственным визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".
Видеозапись поездки опубликовал в твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
По его мнению, так в Эмиратах проявляют высокий уровень уважения к президенту России.
Путин прибыл в ОАЭ во вторник. В рамках визита запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном, совместный осмотр выставки инвестиционных проектов и встреча с представителями деловых кругов двух стран. Большая часть мероприятий пройдет в закрытом от прессы режиме.
Предыдущий официальный визит российского лидера в ОАЭ состоялся в 2007 году. Всего Путин и наследный принц Абу-Даби встречались десять раз и неоднократно беседовали по телефону — последний разговор состоялся 10 июня.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
12:55РИА Новости
Путина в Абу-Даби приветствовали пролетом эскадры истребителей
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Мухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир ПутинОАЭРоссияВ мире
Популярные комментарии
Блин, я горжусь моей родиной и моим Президентом:))))
15 октября, 13:26
Александр Русский
97116729335
Вне зависимости от религии или географии все полицейские гос-ва похожи. Как и их вожди.
15 октября, 13:25
УГУмное Голосование
17600144
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