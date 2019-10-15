Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью "ДПС"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский лидер находится с государственным визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".
До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.
Видеозапись поездки опубликовал в твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
По его мнению, так в Эмиратах проявляют высокий уровень уважения к президенту России.
Путин прибыл в ОАЭ во вторник. В рамках визита запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном, совместный осмотр выставки инвестиционных проектов и встреча с представителями деловых кругов двух стран. Большая часть мероприятий пройдет в закрытом от прессы режиме.
Предыдущий официальный визит российского лидера в ОАЭ состоялся в 2007 году. Всего Путин и наследный принц Абу-Даби встречались десять раз и неоднократно беседовали по телефону — последний разговор состоялся 10 июня.