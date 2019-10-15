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РИА Новости

Лукашенко поручил провести парламентские выборы в Белоруссии как праздник

13:16 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников помнить, что выборы в стране всегда проходили как праздник, и поручил соответствующим образом организовать кампанию по выборам депутатов в парламент.
Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время рассмотрения президентом кадровых вопросов. В частности, глава государства дал согласие на назначение ряда руководителей местных органов власти.
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"Вы сейчас занимаетесь выборами. Какие недостатки, что еще надо сделать за это время, чтобы выборы достойно прошли?" - спросил Лукашенко, обращаясь к новоиспеченной главе администрации Московского района Минска Татьяне Колядко.
Президент заявил, что нельзя "показать свою неорганизованность". "Выборы всегда были в Беларуси праздником. Мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент", - сказал Лукашенко.
Колядко отметила, что сейчас городские власти работают над организацией выборов, к этой работе по традиции также будет привлечен общепит, свою продукцию на участках представят производители потребительских товаров. "У нас очень много избирательных участков в школах. Мы продумываем праздничные мероприятия", - добавила она.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября.
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