Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T13:33Z
https://ria.ru/20191015/1559807060.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155980/66/1559806607_0:86:457:343_1036x0_80_0_0_9c010adc54ae4e0f882416b7ba245c11.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Ученые отследили движение отдельных жировых клеток внутри организма

13:30 15.10.2019 (обновлено: 13:33 15.10.2019)
321
© Фото : K. Piotrowitz/AG ThieleФотография отдельных жировых капель (оранжевые) в клетках печени. Синие — ядра клеток
Фотография отдельных жировых капель (оранжевые) в клетках печени. Синие — ядра клеток
© Фото : K. Piotrowitz/AG Thiele
Фотография отдельных жировых капель (оранжевые) в клетках печени. Синие — ядра клеток
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ученые из Боннского университета разработали метод, позволяющий отследить движение жировых клеток в организме. Он поможет узнать, как новые лекарства влияют на обмен веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Methods.
Жиры, наравне с белками и углеводами, входят в состав клеток живых организмов и выполняют ряд очень важных функций. Они служат поставщиками энергии, а также строительными блоками для построения клеток. Жиры, или липиды, являются обязательной частью протоплазмы, ядра и оболочки всех клеток организма человека.
Сложный биохимический процесс движения жиров в организме называется жировым (или липидным) обменом. Его нарушение приводит к возникновению многочисленных заболеваний, таких как ожирение, рак. Не случайно одно из проявлений онкологии — резкое снижение веса. Опасен дефицит жиров и для мозга. Из жировых клеток формируются внешние оболочки клеток мозга, и их недостаток может стать причиной неврологических расстройств.
Ученым, изучающим липидный обмен, важно отслеживать пути движения жировых клеток внутри организма, знать, где они образуются и накапливаются, и как выводятся. Для этого используют различные маркеры — радиоактивные вещества, флуоресцентные красители или тяжелые изотопы типа дейтерия, которыми "помечают" жировые клетки.
Девушка ест торт
29 августа, 08:00РИА Новости
С жиру худеют. Ученые объяснили, как есть все подряд и не полнеть
Однако помеченные клетки не всегда хорошо отличимы от немаркированных. Поэтому обычно говорят лишь об общих путях движения липидов, без определения количества участвующих в обмене клеток.
Ученые из Германии придумали, как контролировать метаболизм жиров вплоть до отдельных клеток. В качестве маркера они добавляли к жировым клеткам печени мышей жирные кислоты с дополнительной тройной связью (так называемой алкиновой группой). Именно в печени утилизируются большинство жиров.
На следующем этапе исследования, во время анализа в масс-спектрометре, полученные соединения разлагались на конкретные вещества, и маркированные клетки давали очень четкие и сильные сигналы.
Мужчина, страдающий ожирением
27 декабря 2018, 19:04РИА Наука
Ученые открыли молекулу, сжигающую жир во время зарядки
Чувствительность нового метода примерно в тысячу раз выше, чем у существующих. Сам же анализ занимает минуты, а не часы, как раньше.
Новый метод не подходит для изучения движения жировых клеток в организме человека, так как до конца непонятна реакция человека на алкиновые соединения. Но его можно применять на лабораторных мышах и клеточных культурах для оценки результатов действия новых лекарств на жировой обмен. Это поможет лучше понять и уменьшить побочные эффекты от их применения.
401000
Обсудить 0
РИА НаукаГерманияОткрытия - РИА Наука
Рекомендуем
Молодая пара
Эксперт назвал число половых партнеров у россиян до вступления в брак
РИА
Новости
Извержение вулкана
Ученые стали ближе к разгадке тайны извержения вулканов
Синдром Аспергера проявляется в раннем детстве. Причины неизвестны. Вероятно, это сложное сочетание внешних факторов, воздействующих на будущую мать, с наследственной предрасположенностью.
Синдром Аспергера: что известно о самой загадочной болезни века
Свехлипкие полимерные частицы
Созданы полимерные частицы, намертво прилипающие к любой поверхности
Лента
новостей
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко назвал три "красные линии" в урегулировании конфликта в Донбассе
Нейронные сети мозга
Математики придумали, как легко находить сбои в работе мозга
Василий Витальевич Шульгин. Кадр из документально-постановочного фильма Перед судом истории
Василий Шульгин. Монархист, фашист и гость XXII съезда КПСС
Флаг НТВ
Главред НТВ с юмором отреагировала на инцидент с непристойным видео в эфире
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК заподозрили двух жителей Ростовской области в изнасиловании школьниц
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Здание Государственной Думы РФ
ГД рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Герасименко
Женщина в наручниках
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время визита в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
14:58Сторонники независимости Каталонии продолжают блокировать дороги
14:54В Сербии прокомментировали ход строительства газопровода "Турецкий поток"
14:54Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
Лента новостейМолния