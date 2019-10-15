Ученые отследили движение отдельных жировых клеток внутри организма

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ученые из Боннского университета разработали метод, позволяющий отследить движение жировых клеток в организме. Он поможет узнать, как новые лекарства влияют на обмен веществ. Результаты исследования Ученые из Боннского университета разработали метод, позволяющий отследить движение жировых клеток в организме. Он поможет узнать, как новые лекарства влияют на обмен веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Methods.

Жиры, наравне с белками и углеводами, входят в состав клеток живых организмов и выполняют ряд очень важных функций. Они служат поставщиками энергии, а также строительными блоками для построения клеток. Жиры, или липиды, являются обязательной частью протоплазмы, ядра и оболочки всех клеток организма человека.

Сложный биохимический процесс движения жиров в организме называется жировым (или липидным) обменом. Его нарушение приводит к возникновению многочисленных заболеваний, таких как ожирение, рак. Не случайно одно из проявлений онкологии — резкое снижение веса. Опасен дефицит жиров и для мозга. Из жировых клеток формируются внешние оболочки клеток мозга, и их недостаток может стать причиной неврологических расстройств.

Ученым, изучающим липидный обмен, важно отслеживать пути движения жировых клеток внутри организма, знать, где они образуются и накапливаются, и как выводятся. Для этого используют различные маркеры — радиоактивные вещества, флуоресцентные красители или тяжелые изотопы типа дейтерия, которыми "помечают" жировые клетки.

Однако помеченные клетки не всегда хорошо отличимы от немаркированных. Поэтому обычно говорят лишь об общих путях движения липидов, без определения количества участвующих в обмене клеток.

Ученые из Германии придумали, как контролировать метаболизм жиров вплоть до отдельных клеток. В качестве маркера они добавляли к жировым клеткам печени мышей жирные кислоты с дополнительной тройной связью (так называемой алкиновой группой). Именно в печени утилизируются большинство жиров.

На следующем этапе исследования, во время анализа в масс-спектрометре, полученные соединения разлагались на конкретные вещества, и маркированные клетки давали очень четкие и сильные сигналы.

Чувствительность нового метода примерно в тысячу раз выше, чем у существующих. Сам же анализ занимает минуты, а не часы, как раньше.