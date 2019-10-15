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РИА Новости

"Как настоящие вурдалаки": кто устроил жестокую расправу над красноярцем

14:21 15.10.2019 (обновлено: 15:08 15.10.2019)
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© Кадр из видео, опубликованного друзьями погибшегоКадр из видео, опубликованного друзьями погибшего
Кадр из видео, опубликованного друзьями погибшего
© Кадр из видео, опубликованного друзьями погибшего
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Ксения Клепча. В Красноярске задержали подозреваемых в жестоком избиении 31-летнего Дмитрия Сисигина. В обошедшем соцсети видеоролике двое перепачканных кровью молодых людей ведут "репортаж" из его квартиры. Спустя три недели Дмитрий скончался в больнице. Родные и друзья считают, что один из участников расправы, сын местного чиновника, может избежать наказания.

"Не бей его, Серега"

Трагедия произошла в ночь на 15 сентября. По данным СУ СК по Красноярскому краю, Дмитрий поссорился с приятелями по телефону и те приехали к нему домой "поговорить". Избивать начали еще в подъезде, затем затащили в квартиру. Итог — серьезная травма головы, госпитализация в критическом состоянии, кома.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, установить подозреваемых труда не составило: 29-летний Андрей Шилов отправил друзьям два видеоролика, снятых собственноручно на месте событий. Молодой человек гримасничает и улыбается перед объективом, на лице и футболке — следы крови. Знакомые также опознали второго участника преступления — это 24-летний Сергей Шмелев.
© Фото : предоставлено близкими погибшегоДмитрий Сисигин
Дмитрий Сисигин
© Фото : предоставлено близкими погибшего
Дмитрий Сисигин
Полиция завела уголовное дело по части первой статьи 111 УК Российской Федерации ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Как рассказали РИА Новости друзья пострадавшего, Шмелева и Шилова задержали в тот же день, однако после допроса отпустили.
Дмитрий тем временем вышел из комы, начал реагировать на окружающих, однако через несколько дней его состояние ухудшилось. Родные и близкие до последнего надеялись, что он выкарабкается. Но 6 октября Сисигин скончался в больнице.
Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", предусматривающую в качестве максимального наказания наказание 15 лет колонии. Полиция передала материалы в СУ СК по Красноярскому краю.
© Кадр из видео, опубликованного друзьями погибшегоКадр из видео, опубликованного друзьями погибшего
Кадр из видео, опубликованного друзьями погибшего
© Кадр из видео, опубликованного друзьями погибшего
Кадр из видео, опубликованного друзьями погибшего
Хотя дело приобрело более серьезный оборот, к середине октября подозреваемые по-прежнему оставались на свободе. Друзья и родственники погибшего решили взять ситуацию в свои руки. Они распространили в соцсетях видеоролик, записанный Шиловым, вызвав большой общественный резонанс. Подозреваемых задержали, а красноярцы потребовали передать дело в центральный аппарат СК России.

Тихий мальчик и "золотой" ребенок

В СУ СК по Красноярскому краю РИА Новости сообщили, что следователи допрашивают задержанных, пытаясь восстановить полную картину событий. По словам свидетелей, с участниками конфликта Дмитрий познакомился этим летом — они часто проводили время в одной компании. Однако из-за чего именно возникла ссора в ту ночь, неизвестно.
Друзья вспоминают погибшего как доброго и отзывчивого человека. "Занимался биатлоном, любил кататься на роликах, путешествовать, — рассказывает РИА Новости близкая подруга Сисигина. — Был человек-праздник! Всегда позитивный, всем старался помочь".
Задержанные такой репутацией похвастаться не могут. "Я общалась с Сергеем (Шмелевым. — Прим. ред.) в одной компании несколько лет назад, — говорит жительница Красноярска. — Тогда он еще был тихим скромным парнем. А потом понеслось: драки, пьянки. Не знаю, что с ним случилось. Смотрела видео — очень страшное. Выглядят как настоящие вурдалаки".
О Шилове бывшие одноклассники отзываются как о "золотом" ребенке, которому благодаря родителям все сходило с рук: отец — депутат, мать — экс-судья. Несколько лет молодой человек прожил на юге страны, однако недавно вернулся в Красноярск.
Друзья погибшего опасаются, что влиятельные родители помогут ему избежать наказания. Кроме того, по словам знакомых, семье Сисигина уже предлагали деньги. Подтвердить эту информацию у родителей Дмитрия не удалось — им сейчас не до общения с журналистами.

"Ложь, монтаж и провокация"

СК официально пока не называет имен подозреваемых, однако, по данным ведомства, оба ранее были судимы. Один — за мошенничество и грабеж, второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков.
Тем временем на странице Андрея Шилова в соцсети опубликована альтернативная версия произошедшего. Его друзья утверждают, что видеоролик смонтирован.
По их мнению, Андрей и Дима были хорошими друзьями. В тот вечер Шмелев, Шилов и Сисигин собирались в клуб, "подготовиться" к вечеринке планировали дома у Дмитрия. В подъезде молодые люди немного повздорили и подрались, после этого поднялись в квартиру.
В итоге Шилов уехал на такси один. Дмитрий идти в клуб отказался, сославшись на плохое самочувствие. С ним остался Шмелев. По словам знакомых, молодые люди продолжили "выпивать и употреблять наркотики". Через несколько часов соседи пожаловались в полицию на слишком громкую музыку. Прибывшие оперативники вызвали Дмитрию скорую.
Следователи тщательно проверят все версии. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял это дело на особый контроль. В ведомстве подчеркнули, что никакие родственные связи фигурантам не помогут.
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