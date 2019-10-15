ГД рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Герасименко

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Государственная Дума планирует 24 октября рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко в связи с делом об административном правонарушении, следует из проекта постановления, опубликованного в базе данных ГД.

"Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении его дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в проекте постановления.

Соответствующая статья касается нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, и влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.