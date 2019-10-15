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РИА Новости

ГД рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Герасименко

13:14 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Государственная Дума планирует 24 октября рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко в связи с делом об административном правонарушении, следует из проекта постановления, опубликованного в базе данных ГД.
"Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении его дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в проекте постановления.
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
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Соответствующая статья касается нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, и влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Ранее сообщалось, что Герасименко в июне за рулем своего Lexus сбил мотоциклиста в Москве и якобы покинул место ДТП. Позднее сам депутат подтвердил факт происшествия, однако отметил, что значительных травм никто не получал, а сам он не скрывался с места ДТП.
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Госдума РФНиколай ГерасименкоРоссияПолитика
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