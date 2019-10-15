Власти Южной Кореи потратят почти $2 млрд на автомобили будущего

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Власти Южной Кореи вложат 1,8 миллиарда долларов на развитие производства беспилотных автомобилей и автомобилей, работающих на водороде, сообщает агентство Власти Южной Кореи вложат 1,8 миллиарда долларов на развитие производства беспилотных автомобилей и автомобилей, работающих на водороде, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на президента страны Мун Чжэ Ина.

Южнокорейский лидер выступал на церемонии в исследовательском центре Hyundai, где изложил свое видение автомобилестроения будущего и планы по достижению лидерства в сфере развития передовых автомобилей.

Мун Чж Ин отметил, что страна уже доказала свое мастерство в связи с производством электромобилей и автомобилей на водородном топливе. Президент в качестве примера привел контракт на поставку 1,6 тысячи грузовиков, работающих на водороде, в Швейцарию.

Лидер страны также сказал о "достижениях в развитии технологий беспилотных автомобилей и машин, работающих на водороде" и выразил надежду, что южнокорейские стандарты в этом отношении станут общемировыми. С этой целью, по словам президента, Южная Корея планирует увеличить долю продаж автомобилей такого типа до 33% к 2030 году, достигнув 10% на мировом рынке. Кроме того, он обратил внимание на то, что в случае успеха данного плана можно будет сократить выбросы парниковых газов на 36%, а мелкой пыли – на 11%.

При этом местные автомобилестроители планируют в течение 10 лет потратить 60 триллионов вон на автомобили будущего (около 50,6 миллиардов долларов). В свою очередь власти республики отдельно от них сделают инвестицию в автотранспорт современных типов в размере 2,2 триллионов вон (1,8 миллиарда долларов).

"Наконец, у нас есть шанс стать технологическим лидером, а не идти за другими следом. Мы должны воспользоваться этой возможностью", - заявил южнокорейский лидер.