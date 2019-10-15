Хафтар заявил, что не думал об участии в президентских выборах в Ливии

БЕНГАЗИ, 15 окт - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил в интервью РИА Новости, что не думает о своем возможном участии в президентских выборах в Ливии в качестве кандидата после окончания военных действий в районе Триполи.

"Завершение военных действий не будет означать, что сразу будут созданы условия для проведения выборов… Сначала надо отрегулировать ситуацию в стране, ситуацию с безопасностью, экономикой, социальные вопросы. Что касается выдвижения моей кандидатуры на президентские выборы, сейчас я над этим вопросом не задумываюсь", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до президентских выборов предстоит решить сложнейшие задачи. "Есть много задач, которые нужно реализовать на пути к выборам и к постоянной конституции. Проведение выборов без стабильности и безопасности невозможно. А безопасности и стабильности не достичь, если будут продолжать действовать террористические группировки и преступные банды, если будет бесконтрольное хождение огромного количества оружия", - пояснил ливийский маршал.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.