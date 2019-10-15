Эмиратские космонавты вручили Путину подарок

"Это (полеты эмиратских космонавтов) все благодаря наследному принцу, потому что это его была инициатива и он довел это до реализации. Он большой друг нашей страны, большой друг России, мы с ним договорились, что это будет сделано, и вот сделано", - сказал Путин на встрече с космонавтами.