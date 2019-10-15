Эмиратские космонавты вручили Путину подарок

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который прибыл с государственным визитом в ОАЭ, пообщался во дворце Каср аль-Ватан в Абу-Даби с эмиратскими космонавтами, которые вручили российскому лидеру подарок.
Путин побеседовал с космонавтами перед переговорами с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном, которые проходят во дворце.
"Это (полеты эмиратских космонавтов) все благодаря наследному принцу, потому что это его была инициатива и он довел это до реализации. Он большой друг нашей страны, большой друг России, мы с ним договорились, что это будет сделано, и вот сделано", - сказал Путин на встрече с космонавтами.
После переговоров запланирован также совместный осмотр выставки инвестиционных проектов Путиным и аль-Нахайяном и встреча с представителями деловых кругов двух стран. Большая часть мероприятий пройдет в закрытом от прессы режиме.
Президент РФ прибыл в ОАЭ из Саудовской Аравии, где накануне провел встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.
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