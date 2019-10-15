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РИА Новости

СМИ: два человека погибли при обстреле турецкого города с территории Сирии

13:04 15.10.2019 (обновлено: 13:13 15.10.2019)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Два человека погибли и 12 получили ранения в приграничном турецком городе Кызылтепе в результате минометного обстрела из Сирии со стороны сил самообороны курдов, сообщает телеканал NTV.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что при обстрелах силами самообороны сирийских курдов приграничных турецких городов после начала операции ВС Турции в Сирии погибли 18 мирных граждан и 147 получили ранения.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещена в России
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