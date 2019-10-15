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РИА Новости

Власти Германии сообщили о 43 правых экстремистах, готовых устроить теракты

13:03 15.10.2019
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© AP Photo / Jens MeyerСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии
© AP Photo / Jens Meyer
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Власти Германии располагают информацией о 43 правых экстремистах, которые могут устроить теракты в стране, но эти данные нуждаются в проверке, сообщает издание Tegesspiegel со ссылкой на главу Федерального управления уголовной полиции ФРГ (BKA) Хольгера Мюнха.
По данным Ведомства по защите конституции (BfV), в Германии насчитывается 12,7 тысячи неонацистов или других правых активистов, которые либо уже совершали насильственные преступления, либо разделяют "воинственный настрой". Из них 43 человек в ведомстве рассматривают как способных совершить нападения экстремистской направленности, но считают, что такая невысокая доля "неправдоподобна", добавляет издание.
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"Мы должны тщательно проверить эти цифры",- заявил Мюнх.
Глава BKA сравнил эти цифры с данными по исламистским экстремистам. Таких, по егоинформации, в Германии насчитывается 11,5 тысячи человек, из которых 690 представляют угрозу как потенциально способные устроить нападения. Среди активистов левых убеждений к готовым к насилию в BfV относят около девяти тысяч человек, а представляют угрозу терактов, по мнению ведомства, лишь шесть человек.
После атаки на синагогу в городе Галле на прошлой неделе, которую власти ФРГ считают правоэкстремистским терактом, в результате которого погибли два человека, власти Германии напомнили, что намерены усилить борьбу с правым экстремизмом, ксенофобией и антисемитизмом. Мюнх назвал ситуацию с правым экстремизмом "серьезной". BKA и BfV намерены активизировать свою работу в этом направлении.
Так, BKA планирует создать центральное бюро по борьбе с правым экстремизмом, усилить работу в интернете и соцсетях, требовать более плотного сотрудничества от провайдеров. Кроме того, власти активнее будут работать над запретом объедений праворадикалов, принимать меры против массовых собраний правых экстремистов - фестивалей, концертов. BKA и BfV намерены усилить штат на 440 и 300 человек, соответственно, для работы в борьбе с правым экстремизмом.
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