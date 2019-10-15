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РИА Новости

В СК заподозрили двух жителей Ростовской области в изнасиловании школьниц

13:01 15.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей поселка Чертково Ростовской области, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, в ночь на 11 октября мужчины изнасиловали двух девушек 2002 и 2005 годов рождения, которые находились в гостях у одного из них. Девушки при этом находились в "беспомощном состоянии", уточняет СК.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование)", - говорится в информации. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, ведутся следственные действия.
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Следственный комитет РФРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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