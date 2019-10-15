Скотленд-Ярд ввел запрет на демонстрации Extinction Rebellion

ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак. Столичная полиция Лондона ввела запрет на акции активистов экологического движения Extinction Rebellion и пригрозила новыми арестами.

"Столичная полиция Лондона предупредила демонстрантов, связанных с осенней акцией Extinction Rebellion, что если они продолжат сегодня собираться в центре Лондона, им грозят задержания. Вчера в соответствии со статьей 14 закона об общественном порядке 1986 года мы предписали прекратить акции протеста в Лондоне к 21.00 (23.00 мск). Более 1,4 тысячи человек были задержаны в связи с акциями протеста, и масштабная полицейская операция продолжается", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении Скотленд-Ярда.

"После девяти дней беспорядка мы сочли в полной мере пропорциональным и разумным введение данного запрета в связи с накапливающимися последствиями протестов", - говорится в заявлении заместителя главы Скотленд-Ярда Лоуренса Тэйлора.

Глобальная и синхронизированная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды, началась 7 октября. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.