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РИА Новости

Силовики допускают, что жертв "томского насильника" могло быть больше пяти

13:00 15.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов допускают, что жертвами 60-летнего жителя города Стрежевой Томской области, обвиняемого в сексуальном насилии над женщинами, было больше установленных пока пяти, сообщил журналистам во вторник глава следственного управления СК РФ по региону Андрей Щукин.
Как сообщалось ранее, следователи СК, полицейские и сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии преступлений, связанных с сексуальным насилием над женщинами в городе Стрежевой с 2004 по 2017 год. Ему предъявили обвинение в пяти эпизодах изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера. Мужчину заключили под стражу.
"К нам поступило пять сообщений от местных жителей о совершенных преступлений в разные промежутки времени… Хотя первое преступление было совершено в 2004 году, однако второе преступление, которое было нами выявлено, - это 2016 год. Прошел огромный промежуток времени. В последующем было установлено и возбуждено еще ряд уголовных дел. На сегодняшний день мы можем сказать, что эта серия была закончена в 2017 году, хотя в ходе расследования, мы полагаем, могут быть новые эпизоды в зависимости от обращения потерпевших. Мы на это ориентированы и продолжаем активно в этой части расследовать дело", - сказал Щукин.
Он отметил, что сложность расследования серии преступлений была связана с тем, что Стрежевой представляет собой город, в котором люди в основном работают вахтовым методом. В связи с этим, список потенциально причастных к совершению преступлений был огромным. Кроме того, сложность была в отсутствии явных зацепок для раскрытия этого преступления – никто из потерпевших не видел лица преступника, который действовал очень осторожно.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Глава следственного управления не стал озвучивать позицию обвиняемого к предъявленному ему обвинению, однако опроверг сведения о том, что мужчина объявил голодовку. При этом Щукин заявил, что задержание для предполагаемого преступника стало полной неожиданностью.
В свою очередь, начальник УМВД России по Томской области Демьян Лаптев опроверг данные о том, что находящийся под арестом обвиняемый пытался покончить жизнь самоубийством. Он подтвердил информацию о том, что мужчина с 1980 по 1995 годы работал в милиции. "Поимка опасного преступника явилась предметом плодотворной совместной работы. На территории Томской области не осталось ни одного нераскрытого преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ (изнасилование)", - добавил он.
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