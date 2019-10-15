Силовики допускают, что жертв "томского насильника" могло быть больше пяти

НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов допускают, что жертвами 60-летнего жителя города Стрежевой Томской области, обвиняемого в сексуальном насилии над женщинами, было больше установленных пока пяти, сообщил журналистам во вторник глава следственного управления СК РФ по региону Андрей Щукин.

Как сообщалось ранее, следователи СК, полицейские и сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии преступлений, связанных с сексуальным насилием над женщинами в городе Стрежевой с 2004 по 2017 год. Ему предъявили обвинение в пяти эпизодах изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера. Мужчину заключили под стражу.

"К нам поступило пять сообщений от местных жителей о совершенных преступлений в разные промежутки времени… Хотя первое преступление было совершено в 2004 году, однако второе преступление, которое было нами выявлено, - это 2016 год. Прошел огромный промежуток времени. В последующем было установлено и возбуждено еще ряд уголовных дел. На сегодняшний день мы можем сказать, что эта серия была закончена в 2017 году, хотя в ходе расследования, мы полагаем, могут быть новые эпизоды в зависимости от обращения потерпевших. Мы на это ориентированы и продолжаем активно в этой части расследовать дело", - сказал Щукин.

Он отметил, что сложность расследования серии преступлений была связана с тем, что Стрежевой представляет собой город, в котором люди в основном работают вахтовым методом. В связи с этим, список потенциально причастных к совершению преступлений был огромным. Кроме того, сложность была в отсутствии явных зацепок для раскрытия этого преступления – никто из потерпевших не видел лица преступника, который действовал очень осторожно.

Глава следственного управления не стал озвучивать позицию обвиняемого к предъявленному ему обвинению, однако опроверг сведения о том, что мужчина объявил голодовку. При этом Щукин заявил, что задержание для предполагаемого преступника стало полной неожиданностью.