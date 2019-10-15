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РИА Новости
Культура

Мемориальную доску Алексею Баталову установили на фасаде Дома на набережной

13:12 15.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Алексей Баталов
Народный артист СССР Алексей Баталов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Торжественная установка мемориальной доски актеру и режиссеру Алексею Баталову на фасаде Дома на набережной состоялась во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
На мемориальной доске изображен силуэт сидящего за столом Баталова с нагрудным знаком народного артиста СССР и летящие журавли — символ его главного фильма. Идея композиции принадлежит дочери артиста, Марии Баталовой. К слову, в этом году она участвует в конкурсе премии "На Благо Мира" в номинации "Художественная литература".
"Сегодня в самом центре Москвы открывается мемориальная доска в честь великого русского актера. Воплощенные им образы стали родными для миллионов наших соотечественников, получили самые высокие оценки на родине и завоевали престижные награды за рубежом. В последние годы он щедро делился опытом с подрастающим поколением", — зачитала приветственное слово министра культуры Владимира Мединского его советник Ольга Андоньева.
Церемонию посетили коллеги, друзья и поклонники творчества Баталова.
"Сказать, что Баталова любили, мало. В него были влюблены мое поколение и поколение, которое ему наследовало. Человек был огромным интеллигентом. Он был одинаков и с царями, и с дворниками", — выступил с речью актер и режиссер Владимир Меньшов.
"Когда я узнала про мемориал Баталову здесь, на доме, где он жил почти 30 лет, я осознала, что он не только повлиял на души зрителей, но и актеры благодарны ему за то, что он оставил в истории нашего кинематографа", — сказала актриса Зинаида Кириенко.
Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. В числе его работ — более 40 фильмов, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных", "Карнавальная ночь 2" и другие. Он также является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и ряда других Государственных премий СССР и РФ.
Кадр из фильма Москва слезам не верит(1979)
11 октября, 17:34Культура
На доме, где жил Алексей Баталов, установят мемориальную доску
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КультураКино и сериалыНовости культурыМария БаталоваВладимир МеньшовВладимир Мединский
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