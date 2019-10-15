Мемориальную доску Алексею Баталову установили на фасаде Дома на набережной

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Торжественная установка мемориальной доски актеру и режиссеру Алексею Баталову на фасаде Дома на набережной состоялась во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

На мемориальной доске изображен силуэт сидящего за столом Баталова с нагрудным знаком народного артиста СССР и летящие журавли — символ его главного фильма. Идея композиции принадлежит дочери артиста, Марии Баталовой. К слову, в этом году она участвует в конкурсе премии "На Благо Мира" в номинации "Художественная литература".

"Сегодня в самом центре Москвы открывается мемориальная доска в честь великого русского актера. Воплощенные им образы стали родными для миллионов наших соотечественников, получили самые высокие оценки на родине и завоевали престижные награды за рубежом. В последние годы он щедро делился опытом с подрастающим поколением", — зачитала приветственное слово министра культуры Владимира Мединского его советник Ольга Андоньева.

Церемонию посетили коллеги, друзья и поклонники творчества Баталова.

"Сказать, что Баталова любили, мало. В него были влюблены мое поколение и поколение, которое ему наследовало. Человек был огромным интеллигентом. Он был одинаков и с царями, и с дворниками", — выступил с речью актер и режиссер Владимир Меньшов.

"Когда я узнала про мемориал Баталову здесь, на доме, где он жил почти 30 лет, я осознала, что он не только повлиял на души зрителей, но и актеры благодарны ему за то, что он оставил в истории нашего кинематографа", — сказала актриса Зинаида Кириенко.