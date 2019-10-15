В Турции в ДТП пострадали российские туристы

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Анталье перевернулся автобус, перевозивший туристов, пострадали четыре человека, в том числе три россиянина, сообщает Yeni Alanya.
Авария произошла на трассе Кемер-Кумлуджа. Водитель потерял управление, и автобус, который перевозил туристов из отелей в Кемере, перевернулся.
В салоне транспортного средства находились 34 человека.
На место аварии были направлены бригады скорой помощи и жандармерии.
После оказания первой помощи, раненых отправили в больницы. Состояние пострадавших удовлетворительное, сообщает издание.