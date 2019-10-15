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РИА Новости

Бастрыкин поручил расследовать дело двух красноярцев, убивших знакомого

12:59 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.
Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ заняться расследованием уголовного дела об избиении до смерти мужчины в Красноярске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее в СК сообщали, что 15 сентября двое мужчин в Красноярске забили до смерти знакомого на лестничной площадке и в его квартире. Насилие вспыхнуло не внезапно – подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону, отметили в ведомстве. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из них - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов. Позднее ГСУ СК по региону сообщило, что подозреваемые задержаны и дают показания. Полиция выясняет, почему подозреваемых не задержали сразу после происшествия.
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Кроме того, сообщалось, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела приобщили видео избиения, снятое приятелем подозреваемых.
"Для наиболее полного и объективного расследования уголовного дела о причинении смерти мужчине в Красноярске Александр Бастрыкин принял решение о его передаче в производство главного следственного управления Следственного комитета России", - сказала Петренко.
Она отметила, что Бастрыкин также дал указание следствию ходатайствовать перед судом об аресте задержанных. Расследование дела поставлено председателем СК России на особый контроль.
Татьяна Ш. (имя изменено – прим. ред)
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияКрасноярскПроисшествия
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