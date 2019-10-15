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РИА Новости

Путин и наследный принц Абу-Даби начали переговоры

12:56 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. В Абу-Даби начались переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС ОАЭ, передаёт корреспондент РИА Новости.
ОАЭ - федерация, верховных органом власти которой является Высший совет, состоящий из правителей эмиратов. Из своего состава они избирают президента, которым традиционно становится правитель эмирата Абу-Даби, на срок в пять лет. В настоящее время в связи с серьезными проблемами со здоровьем у президента ОАЭ Халифы бен Заида аль-Нахайяна наследный принц Мухаммед аль-Нахайян является фактическим главой государства.
Основными темами переговоров Путина и аль-Нахайяна станут наращивание двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, международная и региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и в регионе Персидского залива.
Еще одна важная тема - взаимодействие в сфере энергетики. Россия и ОАЭ также продолжают координацию по ситуации на мировом рынке углеводородов как в формате ОПЕК+, так и на площадке Форума стран-экспортеров газа.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
12:55РИА Новости
Путина в Абу-Даби приветствовали пролетом эскадры истребителей
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Абу-Даби (эмират)ОПЕКВладимир ПутинСирияВ мире
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
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