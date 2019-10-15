Путин и наследный принц Абу-Даби начали переговоры

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. В Абу-Даби начались переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС ОАЭ, передаёт корреспондент РИА Новости.

ОАЭ - федерация, верховных органом власти которой является Высший совет, состоящий из правителей эмиратов. Из своего состава они избирают президента, которым традиционно становится правитель эмирата Абу-Даби, на срок в пять лет. В настоящее время в связи с серьезными проблемами со здоровьем у президента ОАЭ Халифы бен Заида аль-Нахайяна наследный принц Мухаммед аль-Нахайян является фактическим главой государства.

Путин прилетел в Абу-Даби. И, кажется, у него очень хорошее настроение pic.twitter.com/62KGzNnVkB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 15, 2019

Основными темами переговоров Путина и аль-Нахайяна станут наращивание двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, международная и региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и в регионе Персидского залива.