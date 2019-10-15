Путина в Абу-Даби приветствовали пролетом эскадры истребителей

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. В ОАЭ состоялась торжественная церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном.

Как передает корреспондент РИА Новости, она прошла во дворце Каср аль-Ватан. Глава российского государства прибыл на площадку перед главным входом во дворец на автомобиле Aurus. На подъезде ко дворцу кортеж президента РФ сопровождали автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью "ДПС" на капотах.

Автомобиль президента в сопровождении кавалерийского эскорта подъехал к главному входу, в это время над дворцом пролетела эскадра истребителей, раскрасив небо цветами российского флага. После этого расположенные неподалеку от дворца пушки произвели 21 залп.

Выйдя из автомобиля, глава государства поприветствовал наследного принца и вместе с ним прошел внутрь, где лидеры прошли вдоль рядов из нескольких сотен эмиратцев, размахивавших флагами двух стран. После этого лидерам традиционно представили делегации обеих сторон. Когда наследный принц проходил мимо главы Чечни Рамзана Кадырова, они, кроме традиционного рукопожатия, обнялись.

После этого Путин и наследный принц несколько минут слушали гимны двух стран в исполнении военного оркестра. Когда церемония завершилась, они сделали фото на фоне флагов РФ и ОАЭ и отправились на переговоры.