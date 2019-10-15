Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T13:05Z
https://ria.ru/20191015/1559805779.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155980/62/1559806269_0:361:2997:2047_1036x0_80_0_0_a2fb6fa1c2e6eb2bbe95bb52a23bcec6.jpg
РИА Новости

Путина в Абу-Даби приветствовали пролетом эскадры истребителей

12:55 15.10.2019 (обновлено: 13:05 15.10.2019)
505
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. В ОАЭ состоялась торжественная церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном.
Как передает корреспондент РИА Новости, она прошла во дворце Каср аль-Ватан. Глава российского государства прибыл на площадку перед главным входом во дворец на автомобиле Aurus. На подъезде ко дворцу кортеж президента РФ сопровождали автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью "ДПС" на капотах.
Президент РФ Владимир Путин
11:34РИА Новости
Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом
Автомобиль президента в сопровождении кавалерийского эскорта подъехал к главному входу, в это время над дворцом пролетела эскадра истребителей, раскрасив небо цветами российского флага. После этого расположенные неподалеку от дворца пушки произвели 21 залп.
Выйдя из автомобиля, глава государства поприветствовал наследного принца и вместе с ним прошел внутрь, где лидеры прошли вдоль рядов из нескольких сотен эмиратцев, размахивавших флагами двух стран. После этого лидерам традиционно представили делегации обеих сторон. Когда наследный принц проходил мимо главы Чечни Рамзана Кадырова, они, кроме традиционного рукопожатия, обнялись.
После этого Путин и наследный принц несколько минут слушали гимны двух стран в исполнении военного оркестра. Когда церемония завершилась, они сделали фото на фоне флагов РФ и ОАЭ и отправились на переговоры.
Каср аль-Ватан был возведен в 2017 году на полуострове Рас аль-Ахдар. Здесь расположены канцелярия президента, вице-президента, наследного принца Абу-Даби, а также министерство по делам президентства ОАЭ. Дворцовый комплекс является официальным местом проведения заседаний кабмина ОАЭ и Федерального верховного совета, а также официальных приемов лидеров зарубежных государств.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
Вчера, 08:00РИА Новости
Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король
4310027
Обсудить 1
Владимир ПутинАбу-Даби (город)ОАЭРоссияВ мире
Рекомендуем
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью "ДПС"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин и наследный принц Абу-Даби начали переговоры
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
Эмиратские космонавты вручили Путину подарок
Президент РФ Владимир Путин
Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом
Лента
новостей
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
Лента новостейМолния