ФАС призвала естественные монополии стать более поворотливыми

ЯЛТА, 15 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России призывает естественные монополии стать более поворотливыми и работать с ведомством более открыто, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в рамках всероссийского семинара-совещания "Тарифное регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год".
"Очень хотелось бы, чтобы наши естественные монополии стали более поворотливыми и более дальновидными. Был хороший фильм: "Так жить нельзя", и рано или поздно это закончится", - заявил Артемьев.
Глава ФАС привел в качестве примера открытое сотрудничество РЖД. "Эту компанию я хочу выделить, она единственная из естественных сетевых монополий, которая сотрудничает с нами по настоящему, и во многом благодаря этому имеет большой успех, связанный с экономическим развитием", - сказал Артемьев.
"Мы не индексируем тариф на транспортную составляющую для "Газпрома" и не будем этого делать, пока мы не получим обоснованные затраты и правила недискриминационного доступа", - добавил глава ФАС.