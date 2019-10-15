Круглый стол о ситуации в Каталонии

Участники:
- заведующий сектором международных организаций и глобального политического регулирования НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина ПРОХОРЕНКО;
- заместитель заведующего Ибероамериканским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна КОВАЛЬ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института Всеобщей истории РАН Георгий ФИЛАТОВ.
К разговору также приглашен:
- профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, председатель секции испанистики Российской ассоциации международных исследований Сергей ХЕНКИН.
14 октября Верховный суд Испании признал виновными в мятеже девять лидеров движения за отделение Каталонии и приговорил их к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы. Еще трое приговорены к штрафу за неподчинение. Экс-глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, объявленный в международный розыск, призвал сторонников независимости к мобилизации и проведению нового референдума о независимости Каталонии. В этот же день в Каталонии началась массовые акции протеста – митинги, столкновения с силами правопорядка. Протестующие блокируют железнодорожные пути и автодороги. Как будет развиваться ситуация?
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- заведующий сектором международных организаций и глобального политического регулирования НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина ПРОХОРЕНКО;
- заместитель заведующего Ибероамериканским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна КОВАЛЬ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института Всеобщей истории РАН Георгий ФИЛАТОВ.
К разговору также приглашен:
- профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, председатель секции испанистики Российской ассоциации международных исследований Сергей ХЕНКИН.
14 октября Верховный суд Испании признал виновными в мятеже девять лидеров движения за отделение Каталонии и приговорил их к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы. Еще трое приговорены к штрафу за неподчинение. Экс-глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, объявленный в международный розыск, призвал сторонников независимости к мобилизации и проведению нового референдума о независимости Каталонии. В этот же день в Каталонии началась массовые акции протеста – митинги, столкновения с силами правопорядка. Протестующие блокируют железнодорожные пути и автодороги. Как будет развиваться ситуация?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/