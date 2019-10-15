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РИА Новости

Круглый стол о ситуации в Каталонии

12:51 15.10.2019 (обновлено: 15:01 15.10.2019)
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17 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Актуальная ситуация в Каталонии: прогнозы экспертов".
Участники:
- заведующий сектором международных организаций и глобального политического регулирования НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина ПРОХОРЕНКО;
- заместитель заведующего Ибероамериканским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна КОВАЛЬ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института Всеобщей истории РАН Георгий ФИЛАТОВ.

К разговору также приглашен:
- профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, председатель секции испанистики Российской ассоциации международных исследований Сергей ХЕНКИН.

14 октября Верховный суд Испании признал виновными в мятеже девять лидеров движения за отделение Каталонии и приговорил их к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы. Еще трое приговорены к штрафу за неподчинение. Экс-глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, объявленный в международный розыск, призвал сторонников независимости к мобилизации и проведению нового референдума о независимости Каталонии. В этот же день в Каталонии началась массовые акции протеста – митинги, столкновения с силами правопорядка. Протестующие блокируют железнодорожные пути и автодороги. Как будет развиваться ситуация?

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