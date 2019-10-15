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РИА Новости

СК: задержать возможного томского насильника помог ДНК-профиль его сына

12:53 15.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Установить и задержать 60-летнего жителя города Стрежевой Томской области, обвиняемого в сексуальном насилии над женщинами, помог ДНК-профиль его сына – мужчину генотипировали после доставления в полицию за правонарушение, сообщил журналистам во вторник руководитель отдела криминалистики СУСК РФ по Томской области Дмитрий Рогович.
Как сообщалось ранее, следователи СК, полицейские и сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии преступлений, связанных с сексуальным насилием над женщинами в городе Стрежевой с 2004 по 2017 годы. Ему предъявили обвинение в нескольких эпизодах изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера. Мужчину заключили под стражу.
"На протяжении трех лет было генотипированию более 7 тысяч человек в городе Стрежевой. Сначала это были ранее судимые лица, психически больные, работающие вахтовым методом, жители Стрежевого, проживающие в районе места происшествия. Позже было организовано сплошное генотипирование всех лиц, доставлявшихся в ОМВД Стрежевого по каким либо преступлениям и правонарушениям. Эта титаническая работа позволила получить положительный результат", - сказал Рогович.
Он пояснил, что когда на протяжении двух лет работа по генотипированию не приносила результата, было принято нетривиальное решение – проверять всех уже генотипированных людей не только на то, совершали ли они преступление сами, но и на то, могли ли совершить преступление их родственники. В итоге родственные связи проверялись на протяжении года, что позволило раскрыть преступление, обнаружив в ДНК одного из мужчин схожесть с ДНК преступника.
"На момент совершения первого преступления в 2004 году сыну преступника было 7 или 8 лет… Сын попал в поле зрения, так как доставлялся в полицию за совершение правонарушения. Ему была сделана экспертиза, которая показала, что преступление совершено его биологическим отцом. У сына и отца генотип разный, но в каждом генотипе есть черты генотипа родителей. После этого мы провели анализ ДНК подозреваемого, который показал, что это точно он", - рассказал глава отдела криминалистики.
В свою очередь, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Томской области Марк Харламов сообщил, что серийность преступлений была установлена только в 2016 году. Всего сейчас установлено пять эпизодов сексуального насилия. По его словам, все они совершались в один период времени – в августе-сентябре, причем всегда ночью и одним способом: преступник незаметно подходил к жертве сзади, натягивал шапку на голову, затем, урожая ножом, совершал насилие и уходил в сторону одной улицы. Главным препятствием к раскрытию преступления стало то, что никто из жертв преступника не видел и лишь одной женщине удалось частично увидеть его черты – в результате у силовиков появился фоторобот.
Кадры следственного эксперимента с предполагаемым насильником из Томской области
Вчера, 14:58РИА Новости
Опубликовано видео с предполагаемым серийным насильником из Томской области
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Следственный комитет РФНовосибирскСтрежевойПроисшествия
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