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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

12:50 15.10.2019 (обновлено: 15:02 15.10.2019)
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17 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Перед кем капитулирует Зеленский?". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- член Совета Федерации Ольга КОВИТИДИ;
- профессор НИУ ВШЭ, политтехнолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- эксперт Института стран СНГ Игорь ШИШКИН;
- журналист, автор интернет-издания Украина.ру Владислав МАЛЬЦЕВ.

По видеосвязи из Киева:
- политолог Андрей ЗОЛОТАРЕВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Политическое давление на президента Украины Владимира Зеленского нарастает. Это показали и состоявшиеся 14 октября марши радикалов и неонацистов. Оппоненты требуют от Зеленского продолжения агрессивной политики Порошенко в отношении Донбасса и России. Но эту же политику отвергли три четверти населения Украины на недавних президентских выборах. К миру призывают и главные европейские партнеры. При этом любые шаги Зеленского расцениваются украинскими СМИ как капитуляция – либо перед Путиным, либо перед Порошенко.
Чем политика Зеленского будет отличаться от политики Порошенко? Насколько опасны радикалы? На кого президент может опереться в проведении своей политики?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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