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РИА Новости

В России вынесли первый штраф за фейковые новости

12:50 15.10.2019 (обновлено: 13:43 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал Издательский дом "Момент истины" и ее главного редактора за злоупотребление свободой массовой информации, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук.
Уточняется, что сумма штрафа составила 200 тысяч рублей (без конфискации) для организации и 60 тысяч рублей — для сотрудника.
Макарчук отметила, что фигурантов дела проинформировали о разбирательстве, которое инициировал Роскомнадзор, однако в суд они не явились.
Статья об ответственности за публикацию фейковых новостей появилась в КоАП России в марте, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не сообщалось.
Евегний Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков)
9 октября, 18:24РИА Новости
Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению
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РоскомнадзорРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Был уверен, что первым получит штраф Киселев. Или Соловьев. Или Скабеева, на худой конец. Но похоже, закон будет действовать избирательно. Как и большинство законов у нас в стране((
15 октября, 13:02
ЕМЕнисей Могучий
17710014151
Правильно и блогеров тоже надо штрафовать за враньё !
15 октября, 12:56
Дядька Митька
2413300140
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