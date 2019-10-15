В России вынесли первый штраф за фейковые новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал Издательский дом "Момент истины" и ее главного редактора за злоупотребление свободой массовой информации, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук.

Уточняется, что сумма штрафа составила 200 тысяч рублей (без конфискации) для организации и 60 тысяч рублей — для сотрудника.

Макарчук отметила, что фигурантов дела проинформировали о разбирательстве, которое инициировал Роскомнадзор, однако в суд они не явились.