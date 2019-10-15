Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T12:50Z
https://ria.ru/20191015/1559805445.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155590/83/1555908305_115:0:1000:498_1036x0_80_0_0_f0e075a1dbf4e6a700c168091a808990.jpg
РИА Новости

Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли из-за его болезни

12:50 15.10.2019
97
© Sputnik / Andranik GhazaryanРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Суд в Ереване перенес заседание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на 5 ноября из-за его отсутствия, вызванного послеоперационной реабилитацией, передает корреспондент РИА Новости.
"В связи с отсутствием Кочаряна судебное заседание не может быть продолжено, оно переносится на 5 ноября на 13.00 (12.00 мск)", - сказала во вторник в ходе разбирательства судья по делу Анна Данибекян.
Роберт Кочарян в суде
9 октября, 09:24РИА Новости
В Ереване прооперировали экс-президента Армении Кочаряна
Адвокат Кочаряна сообщил во вторник суду, что его подзащитный проходит послеоперационное реабилитационное лечение. "По оценке директора медицинского центра "Измирлян" профессора Армена Чарчяна, в ближайшие одну-две недели, в зависимости от реабилитационного лечения и ее эффективности, участие Кочаряна в судебных заседаниях невозможно", - сказал Вардеванян.
Ранее глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян заявил РИА Новости, что бывший президент был успешно прооперирован 9 октября в медицинском центре "Измирлян". Он не сообщил, какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему потребовалось оперативное вмешательство.
Роберт Кочарян в суде
7 октября, 16:20РИА Новости
Судья по делу экс-президента Армении Кочаряна отказалась взять самоотвод
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения, которое было отклонено.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
12 сентября, 14:14РИА Новости
Кочарян назвал дело против него самым позорным в истории Армении
000001
Обсудить 0
Роберт КочарянАрменияВ мире
Рекомендуем
Жозеп Боррель
В МИД Испании прокомментировали приговор в отношении каталонских политиков
РИА
Новости
Главнокомандующий армии Ливии генерал Халифа Белкасим Хафтар
Хафтар заявил, что не думал об участии в президентских выборах в Ливии
Игорь Артемьев
ФАС призвала естественные монополии стать более поворотливыми
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Сорок семей в камчатских селах улучшили жилье за счет соцвыплат
Лента
новостей
Скорая помощь в Турции
СМИ: два человека погибли при обстреле турецкого города с территории Сирии
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Татарстан и Газпром организуют перевозки туристов с помощью судов на СПГ
Добыча нефти
"Лукойл", "Газпром нефть" и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ
Самолет Ан-72
Посольство не знает, есть ли россияне среди погибших при крушении Ан-72
Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин перед началом встречи по Сирии в Астане. 23 января 2017
Вершинин обсудил с представителем генсека ООН ситуацию в Центральной Азии
Вид на центральную часть города Воронеж
Производитель перфорированного металла стал резидентом воронежской ОЭЗ
Сотрудники полиции в Германии
Власти Германии сообщили о 43 правых экстремистах, готовых устроить теракты
Самолет Ан-72
Специалисты нашли тела четырех погибших на месте крушения Ан-72 в ДРК
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев рассказал о постоянно ведущемся диалоге между Турцией и Сирией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
15:00В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
Лента новостейМолния