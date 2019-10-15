Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли из-за его болезни

ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Суд в Ереване перенес заседание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на 5 ноября из-за его отсутствия, вызванного послеоперационной реабилитацией, передает корреспондент РИА Новости.

"В связи с отсутствием Кочаряна судебное заседание не может быть продолжено, оно переносится на 5 ноября на 13.00 (12.00 мск)", - сказала во вторник в ходе разбирательства судья по делу Анна Данибекян.

Адвокат Кочаряна сообщил во вторник суду, что его подзащитный проходит послеоперационное реабилитационное лечение. "По оценке директора медицинского центра "Измирлян" профессора Армена Чарчяна, в ближайшие одну-две недели, в зависимости от реабилитационного лечения и ее эффективности, участие Кочаряна в судебных заседаниях невозможно", - сказал Вардеванян.

Ранее глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян заявил РИА Новости, что бывший президент был успешно прооперирован 9 октября в медицинском центре "Измирлян". Он не сообщил, какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему потребовалось оперативное вмешательство.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.