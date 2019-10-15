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РИА Новости

В Испании вспыхнул пожар в поселении мигрантов

12:46 15.10.2019
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© Flickr / ElentirПожарная машина в Испании
Пожарная машина в Испании
© Flickr / Elentir
Пожарная машина в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пожар в поселении мигрантов в испанском городе Лепе в провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия) охватил площадь почти в 4 гектара и привел к эвакуации 300 человек, сообщает телеканал Antena 3.
Возгорание началось в одном из жилищ в понедельник вечером. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и уничтожил 400 построек. Местная полиция сообщила, что 300 человек были перевезены на территорию городского стадиона, который находится недалеко от места пожара.
По данным телеканала, в поселении проживают по меньшей мере 900 человек.
Работы по тушению пожара продолжаются. Полиция выясняет причину произошедшего.
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