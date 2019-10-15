В МИД Испании прокомментировали приговор в отношении каталонских политиков

МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Приговор Верховного суда Испании в отношении 12 каталонских политиков в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году не разрешит конфликт, который заключается в первую очередь в противостоянии между самими каталонцами, заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

"Этот приговор не разрешит так называемый "каталонский конфликт"? Очевидно, нет. Приговоры выносятся не для разрешения политических конфликтов, а для того, чтобы оценивать конкретные совершенные действия. Судили не идеи, не политические позиции. Каждый день движение за независимость выражается абсолютно свободно - в парламенте, в конгрессе, на улицах, везде. На мой взгляд, был суд над действиями", - заявил Боррель журналистам в Мадриде.

По его мнению, политический конфликт в первую очередь - конфликт между самими каталонцами. "Самое грустное и драматичное видеть, как самые высокопоставленные представители каталонских властей используют термин "каталонцы": они относят его только к той части каталонцев, которые согласны с их тезисами независимости. Но многие каталонцы не согласны, не разделяют это мнение, они тоже каталонцы. Не может быть, чтобы (глава женералитета Ким - ред.) Торра произносил "каталонцы", говоря от имени половины населения или даже меньше. Он не может представлять всех каталонцев, он не может говорить от их имени. Это корень проблемы – раздел общества, когда одна часть исключает другую", - заявил Боррель.

По его мнению, суд проходил "абсолютно прозрачно, при соблюдении принципа разделения властей" и "правительство может только уважать" его решение. "Приговоры не оценивают и не комментируют, их уважают. Так должно быть в странах, где существует принцип разделения властей", - сказал и.о. министра и будущий глава европейской дипломатии.