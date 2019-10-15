На Украине допросили трех пострадавших при аварийной посадке АН-12 у Львова

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Правоохранители допросили трех пострадавших в результате аварийной посадки самолета АН-12 возле Львова, сообщила во вторник начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

Самолет Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс" 4 октября совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. На борту находились восемь человек - троих эвакуировали, пятеро погибли. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.