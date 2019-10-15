На Украине допросили трех пострадавших при аварийной посадке АН-12 у Львова

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Правоохранители допросили трех пострадавших в результате аварийной посадки самолета АН-12 возле Львова, сообщила во вторник начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции Украины во Львовской области Светлана Добровольская.
Самолет Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс" 4 октября совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. На борту находились восемь человек - троих эвакуировали, пятеро погибли. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"Допросили всех трех членов экипажа. Досудебное расследование продолжается", - цитирует Добровольскую агентство УНН.
По ее словам, полиция продолжает рассматривать четыре версии крушения самолета АН-12.