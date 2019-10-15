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РИА Новости

На Украине допросили трех пострадавших при аварийной посадке АН-12 у Львова

12:43 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВоенно-транспортный самолёт Ан-12
Военно-транспортный самолёт Ан-12
© РИА Новости / Алексей Куденко
Военно-транспортный самолёт Ан-12 . Архивное фото
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Правоохранители допросили трех пострадавших в результате аварийной посадки самолета АН-12 возле Львова, сообщила во вторник начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции Украины во Львовской области Светлана Добровольская.
Самолет Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс" 4 октября совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. На борту находились восемь человек - троих эвакуировали, пятеро погибли. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"Допросили всех трех членов экипажа. Досудебное расследование продолжается", - цитирует Добровольскую агентство УНН.
По ее словам, полиция продолжает рассматривать четыре версии крушения самолета АН-12.
Аварийная посадка самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
10 октября, 12:05Радио Sputnik
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
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