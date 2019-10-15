В убийстве женщины, части тела которой нашли в Орске, подозревают ее сына

УФА, 15 окт - РИА Новости. Следователи задержали предполагаемого убийцу женщины в оренбургском Орске, фрагменты тела которой горожане обнаружили в мусорных баках, им оказался сын убитой, сообщили в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.

В понедельник утром в полицию Орска местные жители сообщили, что обнаружили фрагменты человеческого тела в мусорных баках. По данным следствия, части тела были обнаружены на участке местности в районе жилых домов по улицам Краматорская, Машиностроителей. Сообщалось, что убита женщина в возрасте 50-60 лет.

"Благодаря совместной работе следователей СК России и сотрудников полиции установлен и задержан сын потерпевшей, 36-летний житель города Орска. Подозреваемый пояснил, что совершил убийство 62-летней матери на почве бытовых конфликтов, испугавшись содеянного, с целью сокрытия преступления, расчленил тело и вынес из дома", - сообщает оренбургский следком.

Ведомство поясняет, что в настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.