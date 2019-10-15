Открыть бизнес на Дальнем Востоке можно будет онлайн

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новые сервисы, упрощающие процедуру открытия и регистрации нового бизнеса, разрабатывают на Дальнем Востоке, сообщает министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Разработкой новых услуг занимается Минвостокразвития России совместно с Минфином, Минкомсвязи, ФНС России и Корпорацией развития Дальнего Востока. Как отмечается, одним из пилотных регионов для запуска сервисов планируется сделать одну из территорий Дальнего Востока, предложение поддержал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Дальневосточным бизнесменам будут доступны два сервиса - "Открытие бизнеса" и "Разрешения для бизнеса в цифровом виде". Сервис "Открытие бизнеса" будет реализован на базе системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, на сайте предприниматель сможет подать электронное заявление для регистрации бизнеса и выбрать банк для открытия расчетного счета. Статус заявлений можно будет отслеживать онлайн, поэтому не нужно будет ходить в банк для необходимых процедур с расчетным счетом.

"Эти сервисы позволят оптимизировать процедуру открытия бизнеса, снизят временные затраты на регистрацию индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью", - приводится комментарий первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева.