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РИА Новости

Открыть бизнес на Дальнем Востоке можно будет онлайн

12:39 15.10.2019 (обновлено: 13:37 15.10.2019)
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новые сервисы, упрощающие процедуру открытия и регистрации нового бизнеса, разрабатывают на Дальнем Востоке, сообщает министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Разработкой новых услуг занимается Минвостокразвития России совместно с Минфином, Минкомсвязи, ФНС России и Корпорацией развития Дальнего Востока. Как отмечается, одним из пилотных регионов для запуска сервисов планируется сделать одну из территорий Дальнего Востока, предложение поддержал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Дальневосточным бизнесменам будут доступны два сервиса - "Открытие бизнеса" и "Разрешения для бизнеса в цифровом виде". Сервис "Открытие бизнеса" будет реализован на базе системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, на сайте предприниматель сможет подать электронное заявление для регистрации бизнеса и выбрать банк для открытия расчетного счета. Статус заявлений можно будет отслеживать онлайн, поэтому не нужно будет ходить в банк для необходимых процедур с расчетным счетом.
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"Эти сервисы позволят оптимизировать процедуру открытия бизнеса, снизят временные затраты на регистрацию индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью", - приводится комментарий первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева.
Запустить тестовую версию услуг планируют в 2020 году.
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