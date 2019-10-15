Политик: отмена рейсов между Россией и Грузией осложнила работу Швейцарии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Отмена прямого авиасообщения между РФ и Грузией осложнила работу Швейцарии, представляющей интересы России в Грузии, заявил председатель Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жан-Рене Фурнье на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Швейцария исполняет обязанности по представительству российских интересов в Грузии и организационной поддержке Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье.

"Отмена прямого авиасообщения между РФ и Грузией оказала негативное влияние и позволила усилиться тому меньшинству, у которого нет хорошего отношения к России", - заявил Фурнье.

Он отметил, что отмена прямых рейсов также нанесла ущерб тем, кто "выступает за прагматичные отношения двух стран". "Это привело к тому, что оказались наказаны те, кто настроен на хорошие отношения. Это решение наносит ущерб всей грузинской экономике", - сказал Фурнье.

По его словам, "отмена прямых рейсов стала шагом, который осложнил работу Швейцарии, представляющей интересы РФ в Грузии".