Политик: отмена рейсов между Россией и Грузией осложнила работу Швейцарии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Отмена прямого авиасообщения между РФ и Грузией осложнила работу Швейцарии, представляющей интересы России в Грузии, заявил председатель Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жан-Рене Фурнье на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Швейцария исполняет обязанности по представительству российских интересов в Грузии и организационной поддержке Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье.
"Отмена прямого авиасообщения между РФ и Грузией оказала негативное влияние и позволила усилиться тому меньшинству, у которого нет хорошего отношения к России", - заявил Фурнье.
Он отметил, что отмена прямых рейсов также нанесла ущерб тем, кто "выступает за прагматичные отношения двух стран". "Это привело к тому, что оказались наказаны те, кто настроен на хорошие отношения. Это решение наносит ущерб всей грузинской экономике", - сказал Фурнье.
По его словам, "отмена прямых рейсов стала шагом, который осложнил работу Швейцарии, представляющей интересы РФ в Грузии".
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.