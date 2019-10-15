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РИА Новости
Война в Сирии

В курдской партии рассказали о роли России в переговорах SDF и Дамаска

12:33 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дума. Архивное фото
ГЕНУЯ, 15 окт - РИА Новости. Представитель Курдской демократической прогрессивной партии (КДПП) Ахмед Сулейман заявил, что Россия оказывает давление на сирийское руководство в ходе переговоров между курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и Дамаском.
"Россия, инициировавшая этот диалог, играет роль посредника, а также обязалась продолжать встречи и оказывать давление на сирийское правительство, чтобы обеспечить курдов правами. Россия призывает начать переговоры между курдами и режимом", - заявил РИА Новости Сулейман.
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
08:48РИА Новости
Курды, американцы и турецкий блицкриг. Что происходит на севере Сирии
По его словам, он и лидер партии Гамид Дарвиш провели несколько встреч с высокопоставленными сирийскими чиновниками, "пытаясь достичь понимания в рамках того, как устранить агрессию из всего региона и обеспечить безопасное выполнение военного соглашения".
Ранее он заявил, что SDF вместе с сирийской армией войдут в совместный механизм по обеспечению безопасности в рамках сделки с Дамаском.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией
Вчера, 17:57Война в Сирии
Курды заявили о размещении сирийской армии только вдоль границы с Турцией
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
Сирийская правительственная армия уже в понедельник вошла в город Манбидж на севере Сирии, ранее подконтрольный курдской автономной администрации, передает гостелевидение Сирии. По данным СМИ, в понедельник сирийская армия взяла под контроль также город Табка и одноименную базу ВВС, а также ряд населенных пунктов в провинциях Хасеке и Ракка. В городах Хасеке и Камышли в соседней с Раккой провинции на административных зданиях подняты государственные флаги САР. Военный источник РИА Новости сообщил, что армия также вошла в город Айн-Иса.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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