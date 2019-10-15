В курдской партии рассказали о роли России в переговорах SDF и Дамаска

ГЕНУЯ, 15 окт - РИА Новости. Представитель Курдской демократической прогрессивной партии (КДПП) Ахмед Сулейман заявил, что Россия оказывает давление на сирийское руководство в ходе переговоров между курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и Дамаском.

"Россия, инициировавшая этот диалог, играет роль посредника, а также обязалась продолжать встречи и оказывать давление на сирийское правительство, чтобы обеспечить курдов правами. Россия призывает начать переговоры между курдами и режимом", - заявил РИА Новости Сулейман.

По его словам, он и лидер партии Гамид Дарвиш провели несколько встреч с высокопоставленными сирийскими чиновниками, "пытаясь достичь понимания в рамках того, как устранить агрессию из всего региона и обеспечить безопасное выполнение военного соглашения".

Ранее он заявил, что SDF вместе с сирийской армией войдут в совместный механизм по обеспечению безопасности в рамках сделки с Дамаском.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

Сирийская правительственная армия уже в понедельник вошла в город Манбидж на севере Сирии, ранее подконтрольный курдской автономной администрации, передает гостелевидение Сирии. По данным СМИ, в понедельник сирийская армия взяла под контроль также город Табка и одноименную базу ВВС, а также ряд населенных пунктов в провинциях Хасеке и Ракка. В городах Хасеке и Камышли в соседней с Раккой провинции на административных зданиях подняты государственные флаги САР. Военный источник РИА Новости сообщил, что армия также вошла в город Айн-Иса.