Правительство Испании не обсуждает вопрос помилования каталонских политиков

Люди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе

Люди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе

© AP Photo / Olivier Matthys Люди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе

МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Правительство Испании не рассматривает в настоящее время вопрос о помиловании каталонских политиков, приговоренных Верховным судом в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, заявила РИА Новости и.о. министра финансов Испании Мария Хесус Монтеро.

"(Исполняющий обязанности) председателя правительства (Педро Санчес) был предельно ясен, (правительство) будет соблюдать приговор. Это основное. Правительство не рассматривает вопрос о помиловании. Мы призываем, чтобы политические силы были на стороне правительства. Были начаты переговоры со всеми политическими лидерами страны... Мы надеемся, что на этот раз политические силы оставят в стороне партийные интересы ради благополучия Испании", - заявила и.о. министра.

После объявления приговора Верховным судом и.о. премьера Санчес, лидер Испанской социалистической рабочей партии, провел консультации с руководителями других крупнейших политических сил страны – правой Народной партии Пабло Касадо, центристской "Граждане" Альбертом Риверой и левой Podemos Пабло Иглесиасом.

Монтеро пояснила, что Санчес, говоря в обращении к гражданам о полном соблюдении вердикта, имел ввиду, что "правительство сделает все, что в его руках, чтобы были выполнены все детали приговора". По ее словам, приговор – "следствие того, что закон одинаков для всех граждан". "Вне зависимости от наших позиций все мы должны подчиняться законодательству. Мы не можем нарушать нормы сосуществования всех каталонцев и всех испанцев. Равенство перед законом – вот что означает этот приговор, помимо признания территориального равенства Испании", - сказала и.о. главы минфина.

И.о. министра также выразила надежду, что новый международный ордер на арест бывшего председателя женералитета Карлеса Пучдемона, находящегося в Бельгии, поможет Испании добиться его выдачи Бельгией и он окажется на скамье подсудимых. "Есть люди, которые находятся в тюрьме и которые должны отбыть срок, есть люди, которые сбежали от правосудия. Надеюсь, что евроордер может открыть путь, и те, кто принимал участие в этом, предстанут перед судом", - заявила она.

По ее мнению, "все страны понимают вызов, с которым столкнулась Испания и который может произойти в других частях мира". "Все страны, когда объяснили реальную ситуацию в Каталонии, выступили с осуждением. Они не будут выражать поддержку группам, отстаивающим независимость", - высказала свое мнение член испанского кабинета по поводу возможной реакции международного сообщества на приговор.

"Не существует предполагаемого права на самоопределение, существует территориальный порядок, предусмотренный конституцией. В ней четко определено, что входит в компетенции правительства автономного сообщества, а что в компетенции правительства Испании. С другой стороны, конституция признает неприкосновенность территориального единства всей испанской территории, как и во всех европейских конституциях", - добавила Монтеро.

И.о. министра заявила, что обеспечение порядка в Каталонии после приговора – ответственность правоохранительных органов Mossos de Escuadra, а также что "свобода выражения должна быть сопоставима с митингами мирного характера". "Думаю, что ситуация беспорядков на улицах и в общественных местах не благоприятствует имиджу Каталонии", - сказала она.

"Мы хотим, чтобы все происходило в согласии и чтобы мы могли окончательно перевернуть страницу эпизода, который был очень болезненным для всех каталонцев и всех испанцев. Мы всегда хотели диалога в рамках закона", - добавила Монтеро.