Италия изучит существующие контракты на поставки оружия Турции

РИМ, 15 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Италия проведёт проверку существующих контрактов на поставку вооружений Турции, объявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

По его словам, Италия готова остановить действующие поставки оружия Анкаре.

"В ближайшие часы я формализую все необходимые документы с тем, чтобы Италия заблокировала экспорт вооружения в Турцию", - заявил министр в ходе выступления в Палате депутатов относительно операции турецких войск на северо- востоке Сирии.

Ди Майо подчеркнул, что Италия осуждает односторонние и "неоправдываемые" действия Турции, которую считает "единственной ответственной стороной за развитие эскалации".

"Я распорядился провести проверку существующих контрактов это решение, которое мы принимаем как отдельные страны ЕС, в рамках позиции, которую уже незамедлительно заняли другие европейские государства", - заявил глава МИД Италии.

Вместе с тем, Ди Майо предположил, что организация общеевропейского эмбарго в отношении Турции "может занять несколько месяцев".