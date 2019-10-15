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РИА Новости

Пермская школа сменит поставщика питания из-за насекомых в супе

12:28 15.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Школьная столовая. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 окт - РИА Новости. Школа в Пермском крае расторгнет контракт на поставку питания с предпринимателем после того, как детям в столовой подали блюда с насекомыми, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
Ранее в одном из аккаунтов в Instagram жители села Фролы опубликовали фото супа из школьной столовой, в котором плавают насекомые. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю начало по данному факту административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию питания в образовательном учреждении.
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что в ходе проверки на пищеблоке в сыпучих продуктах обнаружены амбарные вредители, однако откуда взялись жучки, пока непонятно. "Административное расследование продолжается, в пищеблоке школы проведена дезинфекция, убраны все сыпучие продукты, закуплены новые", - отметили в ведомстве.
В министерстве образования Пермского края в свою очередь уточнили, что на данный момент в школьной столовой работает прежний поставщик питания - ИП Т. Н. Банникова. "Контракт с поставщиком будет расторгнут в январе 2020 года. До этого времени будут проходить конкурсные процедуры по выбору нового поставщика питания", - подчеркнули в министерстве.
Как ранее сообщал Роспотребнадзор, в отношении ИП Т. Н. Банникова составлен протокол о правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ "Нарушение исполнителем требований технических регламентов".
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