Пермская школа сменит поставщика питания из-за насекомых в супе

ПЕРМЬ, 15 окт - РИА Новости. Школа в Пермском крае расторгнет контракт на поставку питания с предпринимателем после того, как детям в столовой подали блюда с насекомыми, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.

Ранее в одном из аккаунтов в Instagram жители села Фролы опубликовали фото супа из школьной столовой, в котором плавают насекомые. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю начало по данному факту административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию питания в образовательном учреждении.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что в ходе проверки на пищеблоке в сыпучих продуктах обнаружены амбарные вредители, однако откуда взялись жучки, пока непонятно. "Административное расследование продолжается, в пищеблоке школы проведена дезинфекция, убраны все сыпучие продукты, закуплены новые", - отметили в ведомстве.

В министерстве образования Пермского края в свою очередь уточнили, что на данный момент в школьной столовой работает прежний поставщик питания - ИП Т. Н. Банникова. "Контракт с поставщиком будет расторгнут в январе 2020 года. До этого времени будут проходить конкурсные процедуры по выбору нового поставщика питания", - подчеркнули в министерстве.