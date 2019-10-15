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РИА Новости

В Индии попал в ДТП туристический автобус, не менее восьми человек погибли

12:26 15.10.2019 (обновлено: 12:46 15.10.2019)
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, еще несколько пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, сообщает во вторник полиция региона.
Согласно ее данным, водитель автобуса, в котором находились 25 пассажиров, не справился с управлением на сложном участке дороги, из-за чего машина протаранила ограждения и упала в ущелье. Пять человек погибли на месте, еще трое скончались по дороге в больницу. Часть пострадавших находятся в критическом состоянии, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, отмечают правоохранители. Национальность погибших туристов не называется.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 18:57РИА Новости
Бастрыкин дал поручения по ДТП с участием пьяного воронежского полицейского
Причиной ДТП, по предварительным данным, могли послужить опасное превышение скорости или отказ тормозов. Полиция ведет расследование случившегося.
Жители окрестных деревень рассказали, что поверхность шоссе на момент аварии была влажной из-за обильных дождей, продолжающихся в штате последние несколько дней. Они также предположили, что автобус мог врезаться в ограждения из-за плохой видимости.
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