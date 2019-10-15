Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T12:36Z
https://ria.ru/20191015/1559803741.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149397/31/1493973114_0:228:3000:1916_1036x0_80_0_0_49df8f44fa17079325ab36e25cb03759.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил, что Турция вернет в Сирию в два этапа три миллиона беженцев

12:25 15.10.2019 (обновлено: 12:36 15.10.2019)
561
© Фото : Pierre-Michel VirotЛагерь для беженцев в Килисе, Турция
Лагерь для беженцев в Килисе, Турция
© Фото : Pierre-Michel Virot
Лагерь для беженцев в Килисе, Турция. Архивное фото
БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что на первом этапе Турция вернет в Сирию миллион сирийских беженцев, на втором - два миллиона.
"Дай Бог за очень короткое время, приведя в безопасное состояние нашу границу до Ирака, на первом этапе вернутся миллион, на втором - два миллиона беженцев", - сказал Эрдоган во время выступления на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.
Беженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
Вчера, 18:45Война в Сирии
Число беженцев из-за операции Турции в Сирии выросло до 160 тысяч
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Запрещенная в России террористическая операция.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1642005
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
РИА
Новости
Пригород Дамаска Дума
В курдской партии рассказали о роли России в переговорах SDF и Дамаска
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
Военная полиция в России
Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения Сирии и Турции
Лента
новостей
Министерство иностранных дел Китая
Пекин заявил о достижении консенсуса с США по первой части торговой сделки
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
Италия изучит существующие контракты на поставки оружия Турции
Авиасообщение между Россией и Грузией
Политик: отмена рейсов между Россией и Грузией осложнила работу Швейцарии
Сирийская армия
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности
Американский военный бронеавтомобиль в районе сирийско-турецкой границы
Американские военные покинули базы в районе сирийского Манбиджа
Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз
В турецком парламенте назвали санкционную политику США неприемлемой
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
МИД Китая прокомментировал военную операцию Турции в Сирии
Бойцы курдских отрядов самообороны в Сирии
Курды в Сирии заявили о прекращении поставок гумпомощи
Скорая помощь в Турции
СМИ: два человека погибли при обстреле турецкого города с территории Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн руб долга по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
Лента новостейМолния