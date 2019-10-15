Эрдоган заявил, что Турция вернет в Сирию в два этапа три миллиона беженцев

БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что на первом этапе Турция вернет в Сирию миллион сирийских беженцев, на втором - два миллиона.

"Дай Бог за очень короткое время, приведя в безопасное состояние нашу границу до Ирака, на первом этапе вернутся миллион, на втором - два миллиона беженцев", - сказал Эрдоган во время выступления на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.