Суд привлек компанию "Сухой" к спору Минобороны и ОАК

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек крупный авиахолдинг "Сухой" к делу по иску министерства обороны России, требующего взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) около 49,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В этом иске оборонное ведомство требует от ответчика выплатить неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на ремонт и сервисное обслуживание самолетов ВМФ и ВВС.

Суд во вторник удовлетворил ходатайство ОАК о привлечении "Сухого" и "325 авиаремонтного завода", являющихся соисполнителями госконтракта, в качестве третьих лиц. На работы, выполненные "Сухим", предположительно может приходиться до половины претензий истца, сказал представитель ответчика. В связи с появлением в деле новых участников слушания отложены на 26 ноября. Суд обязал ответчика подготовить контррасчет.

Изначально в ноябре 2018 года от Минобороны поступил иск к ОАК на 5,4 миллиарда рублей. В мае суд по ходатайству истца увеличил сумму иска до 15,5 миллиарда рублей, а в июне объединил в одно производство с этим иском еще два спора между Минобороны и ОАК. На предыдущем заседании в августе истец снова увеличил сумму иска - до 49,7 миллиарда рублей. Как пояснил тогда представитель истца, при анализе спецификаций контракта добавились новые пункты работ, которые должны были выполняться подрядчиками. Сумма неустойки рассчитана на остаток, начиная с 30 декабря 2017 года по 28 августа 2019 года, сказал юрист Минобороны.

Представитель ОАК назвал очередное уточнение суммы иска, в котором "истец заявляет требования, видимо, по нескольким тысячам пунктов спецификации", злоупотреблением правом. По его словам, "восемь месяцев истец только формулировал исковые требования".