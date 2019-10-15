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РИА Новости

В Тамбове будут судить мужчину, избивавшего пасынка

12:24 15.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 окт - РИА Новости. Житель Тамбова предстанет перед судом за то, что избивал своего 14-летнего пасынка и выгонял его на жару 31,5 градуса читать книгу, сообщает во вторник прокуратура области.
По данным прокуратуры, обвиняемый проживал совместно с супругой и ее сыном, 2005 года рождения.
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"Испытывая нелюбовь к ребенку, мужчина в период с 29 по 31 мая 2019 года неоднократно наносил несовершеннолетнему удары руками и ногами по голове и туловищу, заставлял его читать книгу на солнцепеке при температуре окружающей среды + 31,5 градус, причиняя ему тем самым физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания", - говорится в сообщении.
В отношении 42-летнего жителя Тамбова было возбуждено дело об истязании несовершеннолетнего. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.
"С учетом личности обвиняемого и обстоятельств инкриминируемого ему преступления, в ходе предварительного расследования ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд", - сообщает прокуратура.
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