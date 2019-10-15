В Тамбове будут судить мужчину, избивавшего пасынка

"Испытывая нелюбовь к ребенку, мужчина в период с 29 по 31 мая 2019 года неоднократно наносил несовершеннолетнему удары руками и ногами по голове и туловищу, заставлял его читать книгу на солнцепеке при температуре окружающей среды + 31,5 градус, причиняя ему тем самым физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания", - говорится в сообщении.