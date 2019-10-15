Безопасный реагент протестируют на дорогах Подмосковья

КРАСНОГОРСК, 15 окт — РИА Новости. Реагент нового поколения протестируют на 10 подмосковных дорогах Московской области в зимний период 2019-2020 году, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

"Мы определили 10 наиболее интенсивных дорог региона, на которых протестируем реагент нового поколения "Бионорд". Он имеет преимущество в виде засоров лицевых канализаций и отсутствия грязи", - сказал Гержик на заседании правительства региона во вторник.

Тестовый режим планируется провести в частности на Волоколамском, Пятницком, Носовихинском, Каширском и Можайском шоссе.