Безопасный реагент протестируют на дорогах Подмосковья

КРАСНОГОРСК, 15 окт — РИА Новости. Реагент нового поколения протестируют на 10 подмосковных дорогах Московской области в зимний период 2019-2020 году, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
"Мы определили 10 наиболее интенсивных дорог региона, на которых протестируем реагент нового поколения "Бионорд". Он имеет преимущество в виде засоров лицевых канализаций и отсутствия грязи", - сказал Гержик на заседании правительства региона во вторник.
Тестовый режим планируется провести в частности на Волоколамском, Пятницком, Носовихинском, Каширском и Можайском шоссе.
"В целом готовность по закупке реагентов составляет 84%. Кроме того мы планируем задействовать порядка 4,5 тысяч единиц техники для уборки муниципальных и региональных дорог", - добавил Гержик.