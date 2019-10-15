Эксперты рассказали, когда ждать скидок на туры в дорогие отели Турции

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Осенью спрос на отдых в дорогих отелях Турции вырос в разы по сравнению с прошлым годом, потому на существенные скидки туристы могут рассчитывать лишь в самом конце сезона, сообщает АТОР.
По данным участников рынка, объемы бронирований отелей класса luxury в Турции с заездами в октябре и ноябре заметно возросли. Тем более, что в октябре там стоит вполне "пляжная" погода, продолжается купальный сезон.
Пока, по данным туроператоров, многие отели загружены на 99%, но ближе к концу осени отдыхающих станет меньше.
Если сравнить цены на недельное проживание в VIP-отелях Турции с заездом 15 июля с ценами на заезды 15 октября и 15 ноября, то разница между пиком сезона и осенними месяцами будет ощутимой. Например, стоимость размещения в октябре по сравнению с июлем уменьшилась в среднем на 45%, а траты на отпуск в ноябре могут оказаться на 70% ниже, чем в пик сезона.
Стоимость туров в самых популярных отелях высокого уровня в октябре-ноябре колеблется от 99 до 150 тысяч рублей за недельный отдых на двоих.