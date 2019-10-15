Эксперты рассказали, когда ждать скидок на туры в дорогие отели Турции

По данным участников рынка, объемы бронирований отелей класса luxury в Турции с заездами в октябре и ноябре заметно возросли. Тем более, что в октябре там стоит вполне "пляжная" погода, продолжается купальный сезон.

Если сравнить цены на недельное проживание в VIP-отелях Турции с заездом 15 июля с ценами на заезды 15 октября и 15 ноября, то разница между пиком сезона и осенними месяцами будет ощутимой. Например, стоимость размещения в октябре по сравнению с июлем уменьшилась в среднем на 45%, а траты на отпуск в ноябре могут оказаться на 70% ниже, чем в пик сезона.