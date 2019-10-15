Володин прокомментировал возможность восстановления авиасообщения с Грузией

"Конечно, президенту Грузии правильно было бы как можно быстрее принести извинения. Сильный человек всегда так поступит - если он совершил ошибку или сделал опрометчивый шаг, что-то сказал на эмоциях. А если такие поступки совершают руководители государств, о каких отношениях может быть речь... Пока единственное решение, которое было принято, - это запрет авиасообщения. Но мы считаем, что пока не будут сделаны шаги навстречу нашей стране, говорить о том, чтобы менять авиасообщение, было бы неправильно", - сказал Володин на встрече с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье.