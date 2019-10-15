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РИА Новости

Володин прокомментировал возможность восстановления авиасообщения с Грузией

12:19 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией, пока грузинские власти не сделали соответствующие встречные шаги, неправильно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Конечно, президенту Грузии правильно было бы как можно быстрее принести извинения. Сильный человек всегда так поступит - если он совершил ошибку или сделал опрометчивый шаг, что-то сказал на эмоциях. А если такие поступки совершают руководители государств, о каких отношениях может быть речь... Пока единственное решение, которое было принято, - это запрет авиасообщения. Но мы считаем, что пока не будут сделаны шаги навстречу нашей стране, говорить о том, чтобы менять авиасообщение, было бы неправильно", - сказал Володин на встрече с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов говорил, что Минтранс пока не представил в правительство соответствующих предложений.
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
10 октября, 14:13РИА Новости
Грузинские аэропорты подсчитали потери из-за запрета полетов из России
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